СМИ: Расследование «вмешательства» России ФБР начало из-за подвыпившего советника Трампа

СЕГОДНЯ 01:59 2017-12-31T02:24:49+03:00

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Американские журналисты выяснили, с чего началось расследование приписываемого России «вмешательства» в президентские выборы в США. По их данным, ФБР стало искать «российский след» из-за бывшего советника Дональда Трампа – члена его предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные, но анонимные источники, Пападопулос в мае 2016 года в одном из баров Лондона встретился с неким австралийским дипломатом высокого ранга. И, изрядно напившись, поведал собеседнику о том, что у России якобы есть информация, разглашение которой может очень навредить главной сопернице Трампа в предвыборной гонке – Хиллари Клинтон.

Что именно рассказал подвыпивший Пападопулос австралийцу, не сообщается. Однако издание утверждает, что за три недели до этой встречи экс-советник нынешнего президента США узнал, будто в распоряжении Москвы оказались тысячи электронных писем Клинтон, якобы специально добытых спецслужбами для дискредитации её предвыборной кампании.