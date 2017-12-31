2017-12-31T07:43:22+03:00
Политика

Трамп заявил, что коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территорий в Сирии и Ираке

По мнению американского главы, возглавляемое США объединение добилось исторических успехов в борьбе с террористами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с ИГ* отвоевала у боевиков почти 100% территорий. Об этом глава государства сказал в ходе еженедельного обращения к гражданам государства.

"Мы добились исторических успехов в борьбе с жестокой террористической группировкой ИГ. На сегодняшний день коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими подлыми террористами в Ираке и Сирии", - цитирует ТАСС Трампа.

Между тем, напомним, что еще в сентябре 2015 года к операции по ликвидации боевиков в Сирии приступили российские военные по просьбе самого президента республики Башара Асада. В начале декабря этого года глава РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме террористической группировки в стране и отдал приказ о выводе из Сирии наших войск.

Трамп же уже не первый раз пытается присвоить победу. Так, он уже говорил о том, что именно США победили ИГ* в Сирии и Ираке.

*- запрещенная в РФ группировка.

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