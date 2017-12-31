СМИ сообщили о пропаже $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks

СЕГОДНЯ 08:46 2017-12-31T08:46:09+03:00

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Со счета разоблачительной организации WikiLeaks исчезли 25 миллионов долларов в биткоинах, которые собирались с пожертвований с 2011 года. Пропажу обнаружили специалисты, самостоятельно исследовавшие операции по переводу криптовалюты.

Так, предполагается, что еще в 2013 году сотрудник, отвечающий за средства компании, перевел около трех тысяч биткоинов на другие счета. Значительная сумма, примерно в 1,5 тысячи единиц криптовалюты, была помещена на один счет, сумма поменьше - на три других, связанные с ним, и еще 60 биткоинов были распределены по отдельным банковским системам.

Между тем, как сообщает Daily Beast со ссылкой на источники, половина средств могла быть и вовсе конвертирована в невиртуальную валюту.

К настоящему моменту на счету для пожертвований WikiLeaks остается лишь 1,5 единицы криптовалюты (около 23 тысяч долларов). Однако эксперты предполагают, что биткоины могли просто перевести на другие счета сайта, неизвестные широкой общественности