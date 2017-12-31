2017-12-31T12:06:56+03:00
В мире

Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта

Теперь граждане незалежной могут посещать страны ОАЭ без оформления виз
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASSПрезидент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASS
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Президент незалежной Пётр Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта. Такой вывод глава государства сделал на основе того, что теперь граждане его страны могут посещать страны Объединенных Арабских Эмиратов без оформления виз.

"Украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира. <...> С сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать без оформления визы еще и в Объединенные Арабские Эмираты", написал Порошенко на своей странице в фейсбуке.

Между тем, он напомнил, что ранее для граждан незалежной были открыты и границы стран Европейского союза, поэтому 2017 год можно назвать "прорывом в безвизовом направлении".

Отметим, что в Киеве придавали довольно большое значение введению безвиза с ЕС. В июне около президентской администрации установили таймер, который отсчитывал последние 12 часов вступления соглашения в силу.

Уже 11 июня Порошенко объявил, что "двери Европы открываются для большой украинской нации".

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