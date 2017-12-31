На американского полицейского напала «вломившаяся в дом» белка
В американском городе Брокпорт, штат Нью-Йорк, на полицейского напала белка, "вломившаяся в дом" к одному из местных жителей.
На странице полицейского департамента в Facebook разметили видео, в котором видно, как представители правоохранительных органов пытаются выпроводить маленького незваного гостя.
В комментарии к посту сообщается, что животное, "по имеющимся сведениям, стало есть печенье на кухне".
Судя по кадрам видеоролика, попав в дом, белка испугалась и стала хаотично носиться по кухне. Затем она запрыгнула со стола на сотрудника полиции, у которого в это время была включена нательная видеокамера.
В сообщении отмечается, что офицеры полиции Сайм и Доусон не ожидали настолько "теплого приема". В результате стражи порядка поймали белку и отпустили ее на волю. В ходе происшествия люди и животные не пострадали.
В США "вломившаяся в дом" белка напала на офицера полиции.