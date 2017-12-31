Путин подписал закон об ужесточении наказания за «телефонный терроризм»

31 Дек. 17:58 2017-12-31T17:58:24+03:00

Согласно новым поправкам, за заведомо ложное сообщение о взрыве грозит до 10 лет тюрьмы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». В соответствии с новыми поправками в статьи 205 и 207 УК России, за заведомо ложные звонки о готовящемся взрыве грозит до 10 лет тюрьмы.

Согласно закону, от 3 до 5 лет грозят за заведомо ложное сообщение о теракте на объектах социальной инфраструктуры или повлекшее крупный ущерб. Если такие действия были совершены для дестабилизации деятельности органов власти, то тогда предусмотрены до 8 лет тюрьмы. Максимальное наказание (до 10 лет лишения свободы) грозит злоумышленнику, действия которого повлекли смерть человека.

В законе отмечается, что объектами социальной инфраструктуры являются учреждения систем здравоохранения, образования, организации, связанные с отдыхом и досугом, транспортом, спортивно-оздоровительные заведения и другие объекты.

Ранее законопроект об ужесточении наказания за «телефонный терроризм» был одобрен Советом Федерации.