Горячий Новый год на Дальнем Востоке: вслед за елкой сгорел Дед Мороз и Снегурочка
Сгорели Дед Мороз и Снегурочка Петропавловск-Камчатский..Сгорели Дед Мороз и Снегурочка в центре города Петропавловск-Камчатский. С Наступающим Новым Годом!
«Огненное шоу» сопровождает дальневосточные празднования Нового года. Не успели россияне поохать над главным пожаром Южно-Сахалинска — там сгорела 25-метровая елка — как пришла очередь удивляться пожару в Петропавловск-Камчатском. Там на одной из городских площадей под елочкой красовались две фигуры в человеческий рост — Дед Мороз и Снегурка. Непонято пока, что случилось, но вдруг хозяин зимы вспыхнул, как факел. Пламя от него перекинулось на снегурочку.
Дед Мороз.
— Пока ждали пожарных смельчаки бросились тушить пламя. Кидали снег. Спасли Снегурочку, а дедушку не отстояли. Погиб старый, — пишут комментарии в соцсетях очевидцы.