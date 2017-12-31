Горячий Новый год на Дальнем Востоке: вслед за елкой сгорел Дед Мороз и Снегурочка

31 Дек. 20:33 2017-12-31T21:26:36+03:00

Сгорели Дед Мороз и Снегурочка Петропавловск-Камчатский.. Сгорели Дед Мороз и Снегурочка в центре города Петропавловск-Камчатский. С Наступающим Новым Годом!

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«Огненное шоу» сопровождает дальневосточные празднования Нового года. Не успели россияне поохать над главным пожаром Южно-Сахалинска — там сгорела 25-метровая елка — как пришла очередь удивляться пожару в Петропавловск-Камчатском. Там на одной из городских площадей под елочкой красовались две фигуры в человеческий рост — Дед Мороз и Снегурка. Непонято пока, что случилось, но вдруг хозяин зимы вспыхнул, как факел. Пламя от него перекинулось на снегурочку.

Дед Мороз.

— Пока ждали пожарных смельчаки бросились тушить пламя. Кидали снег. Спасли Снегурочку, а дедушку не отстояли. Погиб старый, — пишут комментарии в соцсетях очевидцы.