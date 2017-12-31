Путин подписал закон об ужесточении наказания за предоставление жилья нелегалам

31 Дек. 21:04 2017-12-31T21:04:54+03:00

Штраф за правонарушения составляет от двух до пяти тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц

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В воскресенье, 31 декабря, президент России Владимир Путин подписал подписал закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Поправки увеличивают штрафы за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам. Согласно документу, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, штраф за подобные правонарушения составляет от двух до пяти тысяч рублей для граждан. Должностному лицу придется заплатить от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, а штраф для юридических лиц повышается до отметки 400-500 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, повышение штрафов способствует тому, чтобы в полном объеме пресекать правонарушения.

Напомним, ранее в воскресенье Путин подписал законы об ужесточении наказания за «телефонный терроризм», о раздельном сборе мусора, о синдицированном кредитовании и другие документы.