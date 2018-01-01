В России запретили алкогольные энергетики

1 Янв. 2018 2018-01-01T09:32:08+03:00

В России меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

‍Также с 1 января 2018 года меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот спиртосодержащей продукции

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С 1 января 2018 года в России вступает в силу запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков. Речь идет о напитках, содержащих тонизирующие вещества с долей спирта не более 15%.

При этом в нашей стране меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, теперь производители спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объеме закупленного спирта.

Кстати, напомним, все эти изменения были инициированы российскими политиками после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года. В частности, в декабре позапрошлого года 123 человека отравились метанолом в Иркутске. Причем 76 из них позднее скончались. Это событие вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.

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