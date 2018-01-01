В России запретили алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России вступает в силу запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков. Речь идет о напитках, содержащих тонизирующие вещества с долей спирта не более 15%.
При этом в нашей стране меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Кроме того, теперь производители спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий обязаны передавать в систему ЕГАИС информацию об объеме закупленного спирта.
Кстати, напомним, все эти изменения были инициированы российскими политиками после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года. В частности, в декабре позапрошлого года 123 человека отравились метанолом в Иркутске. Причем 76 из них позднее скончались. Это событие вызвало широкий общественный резонанс по всей стране.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые законы-2018: что изменилось с 1 января для нашего кошелька
Напоминаем главные новшества, которые уже вступили в силу в Новом году (подробности)