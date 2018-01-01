Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году

1 Янв. 2018 2018-01-01T11:48:30+03:00

В частности, минимальный размер пенсии увеличится на три тысячи - до 17,5 тысячи рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Власти Москвы намерены в 2018 году увеличить расходы на социальную поддержку горожан. На эти цели планируется выделить из бюджета столицы 430 миллиардов рублей.

Как ожидается, минимальный размер пенсии увеличится на три тысячи - до 17,5 тысячи рублей. Размер ветеранского пособия вырастет вдвое (до восьми тысяч рублей), а ежемесячное пособие на ребенка для малообеспеченных семей с детьми до трех лет - в пять раз (до 10 тысяч рублей).

‍Кроме того, денежные компенсации коснутся и долгожителей. Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, единовременно 15 тысяч рублей получат те, кому в 2018 году исполнится 101 год и больше.

Кстати, недавно в России была объявлена новая демографическая политика. Так, с 2018 года гражданам начнут платить ежемесячные пособия уже за первого родившегося в семье ребенка.