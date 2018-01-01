Система tax free заработала в России

1 Янв. 2018 2018-01-01T12:16:51+03:00

Теперь иностранцы могут вернуть себе 18% НДС с товаров, купленных в РФ

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В понедельник, 1 января 2018 года, в России заработала система tax free. Теперь иностранцы могут вернуть себе 18% НДС с купленных в нашей стране товаров, которые они собираются вывезти за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стоит отметить, что новые правила коснутся только граждан тех государств, которые не входят в ЕАЭС. Кроме того, чтобы вернуть налог, сумма покупки должна составлять не меньше 10 тысяч рублей. При этом система не распространяется на подакцизные товары, в том числе на алкоголь.

Кстати, пункты tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года в аэропортах трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Напомним, закон о введении tax free был принят Госдумой 16 ноября, 22 ноября его одобрил Совет Федерации, а 28 ноября документ подписал президент РФ Владимир Путин.