2018-01-01T12:16:51+03:00
Политика

Система tax free заработала в России

Теперь иностранцы могут вернуть себе 18% НДС с товаров, купленных в РФ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Система tax free заработала в РоссииСистема tax free заработала в РоссииФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 января 2018 года, в России заработала система tax free. Теперь иностранцы могут вернуть себе 18% НДС с купленных в нашей стране товаров, которые они собираются вывезти за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стоит отметить, что новые правила коснутся только граждан тех государств, которые не входят в ЕАЭС. Кроме того, чтобы вернуть налог, сумма покупки должна составлять не меньше 10 тысяч рублей. При этом система не распространяется на подакцизные товары, в том числе на алкоголь.

Кстати, пункты tax free должны начать свою работу в октябре 2018 года в аэропортах трех российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Напомним, закон о введении tax free был принят Госдумой 16 ноября, 22 ноября его одобрил Совет Федерации, а 28 ноября документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке