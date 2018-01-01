Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек

1 Янв. 2018 2018-01-01T13:36:32+03:00

Известно, что погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях со своим убийцей

Изменить размер текста: A A

В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний выходец из Афганистана Абдул Д. зарезал ровесницу-немку. Беженец нанес девушке по имени Миа удар 20-сантиметровым кухонным ножом. Сделал он это в одной из городских аптек на глазах у 20 человек.

Как стало известно, погибшая некоторое время находилась в любовных отношениях со своим убийцей. Однако в какой-то момент Миа решила расстаться с афганцем, после чего тот начал проследовал ее и угрожать. В результате родители девушки были вынуждены подать жалобу на молодого человека. А после того как с беженцем побеседовала полиция, тот решил расправиться со своей бывшей девушкой.

Кстати, крупнейший телеканал Германии ARD сначала отказался освещать убийство, пишет Welt. Но когда на случившееся обратили внимание другие СМИ, он все же посвятил этой истории небольшой сюжет.

Отметим, это уже далеко не первое преступление, совершаемое мигрантами в ФРГ. К примеру, ранее беженец из Ганы изнасиловал немку на глазах у ее бойфренда.