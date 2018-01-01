2018-01-01T14:41:35+03:00
Экономика

В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России

Он был включен в состав Фонда национального благосостояния по решению Минфина
Екатерина БОЛГОВА
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С 1 января 2018 года перестал существовать Резервный фонд РоссииС 1 января 2018 года перестал существовать Резервный фонд РоссииФото: REUTERS
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Первого января 2018 года перестал существовать Резервный фонд России. Он был включен в состав Фонда национального благосостояния (ФНБ) по решению министерства финансов.

В ФНБ теперь будут поступать дополнительные доходы от нефтегазового сектора, а также заработанные Минфином на валютных операциях в ушедшем году 829,2 миллиарда рублей.

По данным министра финансов Антона Силуанова, в настоящее время в распоряжении фонда находится 3,7 триллиона рублей, включая 1,4 триллиона, вложенные в различные финансовые активы, и 2,3 триллиона, хранящиеся на счетах.

Резервы Фонда национального благосостояния будут использоваться при резком снижении доходов бюджета, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений. В 2018 год на это будут направлены 1,1 триллиона рублей. Затем средства из ФНБ будут направляться исключительно на пенсионные накопления.

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