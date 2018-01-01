2018-01-01T14:56:43+03:00
Политика

Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности

Президент РФ сообщил, как 50 лет назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности. По словам главы государства, его семья 50 лет назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи.

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - сообщил Путин в юбилейном выпуске программы "Время", которой исполнилось 50 лет.

Отвечая на вопрос ведущих, какая новость тогда "зацепила" его, президент рассказал, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144".

"Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - заявил Путин.

Он добавил, что его мама болела за сборную СССР по хоккею и матчи они смотрели всей семьей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: я не думаю о своей роли в истории
В Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта
В 2018 году перестал существовать Резервный фонд России
Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек
В России с 1 января повысили акцизы на бензин
Беженец зарезал 15-летнюю немку на глазах у 20 человек
МВД России: в новогодних гуляньях приняли участие 8,6 млн человек
В Крыму прокомментировали новогоднее обращение Порошенко
Ученые выяснили, что жировые отложения защищают от инфекций
Система tax free заработала в России
Мария Шарапова 1 января победила в первой встрече турнира в Китае
Москва направит 430 млрд рублей на социальную поддержку в 2018 году
Власти США официально поддержали протестующих в Иране
Лавров поздравил главу МИД Чехии с 25-летием установления дипотношений
Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом украинцев
Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях
Активистка движения Me Too запустила хрустальный шар в Нью-Йорке