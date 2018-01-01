1 Янв. 2018 2018-01-01T14:56:43+03:00

Президент РФ сообщил, как 50 лет назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору

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Президент России Владимир Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности. По словам главы государства, его семья 50 лет назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи.

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - сообщил Путин в юбилейном выпуске программы "Время", которой исполнилось 50 лет.

Отвечая на вопрос ведущих, какая новость тогда "зацепила" его, президент рассказал, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144".

"Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - заявил Путин.

Он добавил, что его мама болела за сборную СССР по хоккею и матчи они смотрели всей семьей.