Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности
Президент России Владимир Путин рассказал о запоминающейся новости полувековой давности. По словам главы государства, его семья 50 лет назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи.
"Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - сообщил Путин в юбилейном выпуске программы "Время", которой исполнилось 50 лет.
Отвечая на вопрос ведущих, какая новость тогда "зацепила" его, президент рассказал, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144".
"Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - заявил Путин.
Он добавил, что его мама болела за сборную СССР по хоккею и матчи они смотрели всей семьей.