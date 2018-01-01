Количество жертв протестов в Иране увеличилось до 12 человек
Число жертв беспорядков при протестах в Иране увеличилось до 12 человек.
Как сообщает государственное телевидение страны, поздно вечером в воскресенье, 31 декабря, 10 человек погибли при столкновениях с полицейскими. Днем ранее жертвами стали два манифестанта.
Местные СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили несколько попыток активистов захватить полицейские участки и военные базы. Отмечается, что манифестанты были вооружены.
Напомним, на прошлой неделе в Иране начались массовые акции протеста против сложившейся экономической ситуации, а также против властей страны. Президент Ирана Хасан Рухани признал право граждан на демонстрации, но только без насилия. Он призывал народ к спокойствию.
Агентство Associated Press ранее заявило, что в Иране заблокировали доступ к мобильному приложению Instagram и мессенджеру Telegram из-за акций протеста.