2018-01-01T18:43:51+03:00
В мире

Количество жертв протестов в Иране увеличилось до 12 человек

Поздно вечером в воскресенье 10 человек погибли при столкновениях с полицейскими
Екатерина БОЛГОВА
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В Иране в ходе акций протеста погибли 12 человекВ Иране в ходе акций протеста погибли 12 человекФото: REUTERS
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Число жертв беспорядков при протестах в Иране увеличилось до 12 человек.

Как сообщает государственное телевидение страны, поздно вечером в воскресенье, 31 декабря, 10 человек погибли при столкновениях с полицейскими. Днем ранее жертвами стали два манифестанта.

Местные СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили несколько попыток активистов захватить полицейские участки и военные базы. Отмечается, что манифестанты были вооружены.

Напомним, на прошлой неделе в Иране начались массовые акции протеста против сложившейся экономической ситуации, а также против властей страны. Президент Ирана Хасан Рухани признал право граждан на демонстрации, но только без насилия. Он призывал народ к спокойствию.

Агентство Associated Press ранее заявило, что в Иране заблокировали доступ к мобильному приложению Instagram и мессенджеру Telegram из-за акций протеста.

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