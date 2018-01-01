СМИ сообщили, что на шествие в честь Бандеры в Киеве вышли несколько тысяч человек

1 Янв. 2018 2018-01-01T21:28:41+03:00

В Киеве на шествие в честь Бандеры вышли несколько тысяч человек Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

На факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве вышли несколько тысяч человек.

Однако, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек, но на этот раз их меньше человек, чем в прошлом году.

По данным СМИ, организаторами шествия выступают ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» (запрещенное в России экстремистское объединение украинских радикальных националистических организаций).

Отмечается, что за порядком на мероприятии следят представители Нацполиции, в частности, «полиция диалога».

Участники шествия провели на Крещатике начался импровизированный митинг, почтили очередную годовщину со дня рождения Бандеры. А также они вспомнили погибшую на Майдане "сотню" и подчеркнули, что националисты "следят за каждым шагом власти" на Украине.