СМИ сообщили, что на шествие в честь Бандеры в Киеве вышли несколько тысяч человек
На факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве вышли несколько тысяч человек.
Однако, как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на своего корреспондента, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек, но на этот раз их меньше человек, чем в прошлом году.
По данным СМИ, организаторами шествия выступают ВО «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» (запрещенное в России экстремистское объединение украинских радикальных националистических организаций).
Отмечается, что за порядком на мероприятии следят представители Нацполиции, в частности, «полиция диалога».
Участники шествия провели на Крещатике начался импровизированный митинг, почтили очередную годовщину со дня рождения Бандеры. А также они вспомнили погибшую на Майдане "сотню" и подчеркнули, что националисты "следят за каждым шагом власти" на Украине.