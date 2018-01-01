В Киевской области нашли тело украинской правозащитницы

1 Янв. 2018 2018-01-01T21:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киевской области в реке нашли телоназад украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Она пропала 29 декабря, у нее осталась дочь.

Об этом сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на руководителя профсоюза МВД Илью Кива.

Согласно предварительной информации, труп сбросили в реку моста. По версии полиции, убийство Ноздровской может быть связано с ее с профессиональной деятельностью. "Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи, уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле", — заявил Кива.

Ирина Ноздровская занималась делом своей сестры, которая два года назад погибла. Ее сбил племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. Сообщалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В 2017 году Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. Родственники Ноздровской рассказывали, что она получала угрозы от родственников подсудимого.