В Оренбургской области семь человек погибли от отравления угарным газом
В Оренбургской области семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме. Как сообщил источник в экстренных службах региона, среди жертв происшествия - трое детей пяти, шести и 16 лет.
"В частном доме в Оренбургской области обнаружены тела семи погибших, в том числе троих детей. Предположительно они погибли от отравления угарным газом", - передает ТАСС сообщение источника.
Он отметил, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
По данным источника в правоохранительных органах, семь человек могли погибнуть из-за неполадок в обогревательных приборах.
"Основная версия гибели людей - неисправность отопительных приборов. Пожара в доме на было. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - сказал источник.
В пресс-службе управления СК РФ по Оренбургской области отметили, что о произошедшем сообщили соседи, а в доме имеется печь.