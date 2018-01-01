1 Янв. 2018 2018-01-01T22:23:05+03:00

В Оренбургской области семь человек погибли от отравления угарным газом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации источника в экстренных службах сообщил, среди погибших трое детей

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В Оренбургской области семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме. Как сообщил источник в экстренных службах региона, среди жертв происшествия - трое детей пяти, шести и 16 лет.

"В частном доме в Оренбургской области обнаружены тела семи погибших, в том числе троих детей. Предположительно они погибли от отравления угарным газом", - передает ТАСС сообщение источника.

Он отметил, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

По данным источника в правоохранительных органах, семь человек могли погибнуть из-за неполадок в обогревательных приборах.

"Основная версия гибели людей - неисправность отопительных приборов. Пожара в доме на было. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - сказал источник.

В пресс-службе управления СК РФ по Оренбургской области отметили, что о произошедшем сообщили соседи, а в доме имеется печь.