Путин подписал закон об ужесточении наказания за распространение наркотиков в воинских частях

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:35:29+03:00

Теперь за такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от пяти до 12 лет

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В понедельник, 1 января, президент России Владимир Путин подписал закон, по которому наказание за сбыт наркотических или приравненных к ним веществ в воинских частях может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Документ был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря.

Теперь за распространение наркотиков, а также психотропных и аналогичных препаратов на территории воинских частей может грозить тюремный срок от пяти до 12 лет, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее за такое преступления злоумышленнику грозило наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Кроме того, за сбыт наркотиков в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, административных зданиях, образовательных организациях, на спортивных объектах, вокзалах и в метро, в общественном транспорте, местах отдыха и досуга также наступает повышенная уголовная ответственность, отмечается в законе.