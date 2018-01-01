Пять человек погибли от отравления угарным газом в Курганской области
В Катайском районе Курганской области пять человек погибли от отравления угарным газом в частном доме.
"По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли пять человек, несколько человек в результате ЧП пострадали", - передает агентство "Интерфакс-Урал" сообщение пресс-службы регионального ГУ МВД.
По данным собеседника, все пострадавшие были доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственная группа, добавили в пресс-службе.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что из-за отравления угарным газом пострадали для человека, включая несовершеннолетнего.
"В 21:00 по местному времени произошло отравление газом восьми человек. В результате пять человек погибли" - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все трое были госпитализированы. По словам источника, в настоящее время ведется выяснение причин и деталей произошедшего.