Польша отказалась принимать беженцев из Африки: хватит с нас украинцев

2 Янв. 2018 2018-01-02T00:44:05+03:00

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Польша согласна и дальше снимать напряжённость на восточных рубежах Евросоюза», принимая беженцев из соседней Украины, но категорически отказывается селить на своей территории мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы стоим неизменно на позиции, которую «Право и справедливость» (правящая партия) сформулировала ещё до выборов в 2015 году. Мы не будем принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки. Это наше суверенное решение», - сказал глава польского правительства в эфире телеканала TVP Info.

Моравецкий подчеркнул, что Варшава и так защищает ЕС от наплыва граждан Незалежной, приняв «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины». По его словам, в стране живёт «около миллиона, а может, полутора миллионов украинцев», причем «несколько десятков тысяч из них прибыли из регионов, охваченных войной».