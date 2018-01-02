Ученые рассказали о десятилетнем периоде похолодания на юге России

2 Янв. 2018 2018-01-02T12:42:42+03:00

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Ученые рассказали о «малом ледниковом периоде», надвигающемся на юг России. Как сообщил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов, с нынешнего года на южных территориях нашей страны начнется десятилетний период похолодания.

По словам эксперта, предвестники этого похолодания можно наблюдать последние несколько лет. Так, в последнее время отмечаются необычно прохладные для региона весенние месяцы, а лед в Таганрогском заливе и в устье Дона сейчас держится вплоть до начала марта (раньше же эти поверхности замерзали только в самые холодные недели зимы).

Как отметил Матишов, предстоящие климатические изменения, скорее всего, очень сильно повлияют на многие сферы жизни человека, особенно - на сельское хозяйство. В связи с этим он посоветовал аграриям пересмотреть свой технический подход к земледелию и животноводству, передает РИА Новости.

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