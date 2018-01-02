Латвийские власти задержали журналиста из России

2 Янв. 2018 2018-01-02T17:24:40+03:00

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Латвийские правоохранители задержали журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. Оказалось, что власти республики пожизненно запретили ему въезд в страну еще в 2015 году.

По словам Курлаева, он прибыл в Ригу 1 января и остановился в гостинице. Позже журналиста задержали в одном из торговых центров города, объяснив, что ему пожизненно запрещен въезд в страну.

«Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству», - сообщил Курлаев в интервью местному радио Baltkom.

Из рассказа журналиста следует, что он до сих пор находится в полиции, и будет в ближайшее время депортирован.

«Сейчас меня из полиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолёта», - добавил задержанный россиянин.