2018-01-02T18:39:42+03:00
В мире

Трамп призвал отправить в тюрьму помощницу Клинтон, нарушившую протоколы информационной безопасности

Хума Абедин использовала личный компьютер для работы со служебными письмами государственного секретаря США
Денис СУХОВ
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Хума Абедин и Хиллари КлинтонХума Абедин и Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп призвал отправить в тюрьму Хуму Абедин - помощницу Хиллари Клинтон, использовавшую частный компьютер для работы с секретными письмами.

«Бесчестную помощницу Хиллари Клинтон Хуму Абедин обвиняют в несоблюдении элементарного протокола безопасности. Она вложила секретные пароли в руки иностранных агентов… Посадить!», - написал Трамп в своем Твиттер.

В бытность госсекреатрем Клинтон в нарушение правил использовала для служебной переписки личный почтовый сервер. Расследование ФБР не нашло в этих действиях состава преступления, однако около ста найденных писем содержали секретную информацию, а 30 тысяч были удалены.

В ноябре 2016 ФБР нашло тысячи служебных писем на личном компьютере, к которому имели совместный доступ Хума Абедин и ее муж, экс-конгрессмен Энтони Уинер. Позже Минюст США разрешил бюро изучить их и продолжить расследование в отношении Клинтон.

Возобновление расследования серьезно поспособствовало проигрышу Клинтон на выборах президента США в 2016 году.

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