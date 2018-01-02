Премьер-министр Литвы призвал восстановить контакты с российским руководством

2 Янв. 2018 2018-01-02T21:40:20+03:00

Саулюс Сквернялис отметил, что Вильнюс должен проявить больший прагматизм в отношениях с восточным соседом

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Вильнюс должен более прагматично подходить к отношениям с Россией и восстаность контакты с Москвой, прерванный в 2014 году. Такое мнение озвучил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

«Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с государством (Россией), хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами», - заявил Сквернялис в эфире национального телевидения.

По его словам, к вопросу восстановления отношений с Россией следует подойти более прагматично, придерживаясь «четких стратегических границ», установленных в литовской внешней политике. В частности, это касается ситуации на Украине и процесса выполнения минских соглашений.

«Контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов», - подытожил премьер.