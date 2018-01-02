2018-01-02T23:42:56+03:00
В мире

США в ближайшее время созовут экстренную сессию ООН из-за событий в Иране

Вашингтон требует членов организации высказаться по поводу столкновений граждан с полицией
Юлия ДИВЕЕВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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В ближайшие дни США выступят с инициативой созвать экстренную сессию ООН в Нью-Йорке и совета организации по правам человека (СПЧ) в Женеве в связи с событиями в Иране. Об этом сообщила постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли.

"Через несколько дней мы созовем экстренные сессии и в Нью-Йорке и Совете ООН по правам человека в Женеве. Мы не должны молчать. Иранский народ требует свободу", - сказала она журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

По словам Хейли, Организация объединенных наций должна высказаться и дать свою оценку этим событиям, передает Интерфакс.

Напомним, с 28 декабря в крупных городах Ирана проходят массовые акции протеста. Сначала граждане протестовали против дороговизны продуктов и выдвигали социальные лозунги. Позже к ним добавились высказывания против президента и режима аятолл.

За три дня власти задержали около 450 человек. В ходе беспорядков и столкновений с силовиками погибли около 20 человек.

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