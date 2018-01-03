2018-01-03T06:19:43+03:00
Политика

Минобороны рассказало о создании нового автомобиля для ВДВ

Броневик сможет десантироваться парашютным способом
Юлия ДИВЕЕВА
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Опытный защищенный автомобиль «Тайфун-ВДВ». Фото: Минобороны РФ.Опытный защищенный автомобиль «Тайфун-ВДВ». Фото: Минобороны РФ.
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В России для нужд воздушно-десантных войск (ВДВ) создан опытный защищенный автомобиль под названием «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом», - говорится на сайте ведомства.

Сейчас машина проходит испытания на специальных полигонах. Начало серийного производства запланировано на 2019 год.

В министерстве отметили, что командование ВДВ совместно с предприятиями промышленности разрабатывают общие подходы к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси.

Напомним, в ноябре российские военные успешно провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Старт состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

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