Минобороны рассказало о создании нового автомобиля для ВДВ
В России для нужд воздушно-десантных войск (ВДВ) создан опытный защищенный автомобиль под названием «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Основным преимуществом автомобиля наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом», - говорится на сайте ведомства.
Сейчас машина проходит испытания на специальных полигонах. Начало серийного производства запланировано на 2019 год.
В министерстве отметили, что командование ВДВ совместно с предприятиями промышленности разрабатывают общие подходы к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси.
Напомним, в ноябре российские военные успешно провели испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Старт состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.