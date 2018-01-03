2018-01-03T08:04:56+03:00
В мире

В США авиарейс отменили из-за проникшей на борт самолета крысы

Уничтожением вредителя занялась спецслужба, а пассажирам предложили вылететь на другом лайнере
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Воздушное судно пройдет полную проверку на наличие поврежденийВоздушное судно пройдет полную проверку на наличие поврежденийФото: Иван МАКЕЕВ
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В США авиакомпания Alaska Airlines была вынуждена отменить один из своих рейсов из-за проникшей на борт самолета крысы.

Инцидент произошел в аэропорту Окленда, штат Калифорния. Boeing 737 должен был вылететь в Портленд штата Орегона, но незадолго до этого сотрудники компании заметили, как по трапу в салон забежала крыса. Члены экипажа самолета так и не смогли найти вредителя и приняли решение отменить рейс.

В результате на место инцидента выехала служба по поиску и уничтожению вредителей, а 110 пассажиров злополучного самолета получили предложение пересесть в другой лайнер, следующий до Портленда.

По данным телеканала CBS, в ближайшее время воздушное судно пройдет полную проверку. Специалисты выяснят, успел ли грызун повредить что-то в самолете во время своего пребывания там.

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