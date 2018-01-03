Савченко заявила, что в случае революции Киев "расплатится кровью"

3 Янв. 2018 2018-01-03T10:23:51+03:00

По мнению украинского депутата, такой исход был бы справедливым

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Очередная революция на Украине может обернуться для киевских властей "расплатой кровью". Такое мнение высказала народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее словам, правда в любом случае "всплывет", но вот ответят ли за это виновные - сказать сложно.

"Посмотрим как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью. Я надеюсь, что так и будет, потому что это справедливо", - сказала депутат в эфире телеканала NewsOne.

Савченко подчеркнула, что все стоящие у власти политики должны ответить за свои деяния, иначе их преемники будут чувствовать безнаказанность. Поэтому, по мнению депутата, развитие страны невозможно без установления справедливости.

Напомним, что ранее Савченко уже предлагала отправить власть и оппозицию на "эшафот" для спасения государства.