Минобороны намерено возродить специализацию "акванавт"

3 Янв. 2018 2018-01-03T11:44:26+03:00

Подготовка водолазов-глубоководников к погружению на глубины свыше 400 м уже началась

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Министерство обороны России намерено возродить специализацию водолазов-глубоководников "акванавт". К их подготовке уже приступили Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ.

Основной задачей является отработка длительного пребывания под водой при погружении на глубины свыше 400 метров, однако сначала нужно будет пройти курс обучения в городе Ломоносов. Вторым этапом станет проведение погружений с борта спасательных судов.

"Непосредственно погружение на глубины свыше 400 метров планируется провести с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" с использованием Глубоководного водолазного комплекса (ГВК)", - говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что осенью прошлого года водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ уже провели успешное погружение на глубину 317 метров.