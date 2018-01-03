2018-01-03T15:13:37+03:00
В мире

В Амстердаме из-за сильного ветра было отменено более 170 рейсов

Ранее непогода в Нидерландах уже спровоцировала падение деревьев и конструкций
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате непогоды уже пострадал один человекВ результате непогоды уже пострадал один человекФото: REUTERS
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В расположенном в Амстердаме аэропорту "Схипхол" было отменено 176 из 1200 запланированных рейсов, еще десятки задержаны. Причиной этого стала непогода, в частности, сильный ветер. Такое заявление сделали в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что изменения коснулись, в основном, рейсов по европейским направлениям. Это такие города как Лондон, Прага и Цюрих.

Между тем, на официальном сайте "Схипхола" говорится о том, что самолет, планирующий вылет в Москву, последует по маршруту без задержек, в соответствии с графиком.

По данным телерадиокомпании RTL, ранее ураганный ветер в отдельных регионах Нидерланд уже спровоцировал падение деревьев и других слабоукрепленных конструкций, включая крыши. В результате неблагоприятных условий пострадал один человек.

В некоторых провинциях страны объвялен оранжевый уровень погодной опасности.

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