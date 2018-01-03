СБУ обвинило российские спецслужбы в целенаправленной охоте за украинскими гражданами

3 Янв. 2018 2018-01-03T22:50:00+03:00

Ведомство предостерегло «ветеранов АТО» от поездок на территорию РФ

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Российские спецслужбы ведут целенаправленную охоту за украинскими гражданами, прибывающими на территорию РФ. Особенно это касается участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе, утверждает СБУ.

Поводом для беспокойства украинского ведомства стало предполагаемое задержание участника АТО Олега Негоды, который, как утверждается, направлялся в Россию в гости к родственникам.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Грицак призвал украинских граждан, прежде всего участников АТО, воздержаться от поездок на российскую территорию.

По данным украинских СМИ, Негоду якобы задержали в Москве 24 или 25 декабря, когда он ехал в Саратов, чтобы навестить сестру.