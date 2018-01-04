2018-01-04T00:07:48+03:00
Политика

Кличко забыл родной язык: мэра Киева высмеяли в соцсетях

Градоначальник в речи неправильно произнес по украински "звездное небо" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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Мэр Киева Виталий Кличко снова стал объектом насмешек, причем своих же сограждан, которые уличили его в плохом знании украинского языка. На YouTube был опубликован ролик, на котором градоначальник выступает с речью перед киевлянами на Софийской площади.

Кличко расхваливает новогоднее убранство украинской столицы, обращает внимание на «километры гирлянд», которые все вместе «выглядят как инсталяция звездного неба». Слушатели засмеялись над мэром после этих слов, потому что он сказал «зіркове нібо» вместо «зоряне небо».

Забыл родной язык: в Сети высмеяли оговорку Кличко.

На записи видно, что мэр растерялся, услышав реакцию публики. Он не понял, в чем ошибся. Его сотрудники подсказали ему, и он попытался исправить свою оговорку, но это ему не слишком удалось.

В комментариях пользователи ответили шутливыми стишками, отметив, что думает Кличко совсем не головой. Многие не лестно отозвались об умственных способностях мэра. Кроме того градоначальника раскритиковали за его работу.

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