2018-01-04T00:37:56+03:00
В мире

Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу»

Экс-глава избирательного штаба Трампа требует ограничить полномочия Мюллера
Юлия ДИВЕЕВА
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Пол МанафортПол МанафортФото: REUTERS
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на Минюст США по обвинению в превышении полномочий, а также потребовал ограничить полномочия спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Манафорт в своем иске требует признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия, когда разрешил Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств "российского вмешательства" в выборы в США.

Также экс-руководитель штаба Трампа считает, что Мюллер не имел права заводить дело против него и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины, передает РИА Новости.

Манафорт требует у суда "издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении", говорится в иске.

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