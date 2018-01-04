Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу»
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на Минюст США по обвинению в превышении полномочий, а также потребовал ограничить полномочия спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.
Манафорт в своем иске требует признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия, когда разрешил Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности — поиска свидетельств "российского вмешательства" в выборы в США.
Также экс-руководитель штаба Трампа считает, что Мюллер не имел права заводить дело против него и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины, передает РИА Новости.
Манафорт требует у суда "издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении", говорится в иске.