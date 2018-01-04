Иванка Трамп планирует стать первой женщиной-президентом в США

4 Янв. 2018 2018-01-04T05:23:54+03:00

Дочь нынешнего президента согласилась работать в Белом доме, чтобы однажды самой победить на выборах

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Первой женщиной-президентом в США станет не Хилари Клинтон, а Иванка Трамп. Такое мнение в своей книге "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" высказал журналист Майкл Вулфф. По его словам, дочь нынешнего главы государства не исключает, что однажды поборется за главный пост страны.

Отрывки из книги опубликовал журнал New York Magazine. В одном из них говорится, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер, согласились войти в состав администрации как советники президента, чтобы повысить шансы дочери Трампа занять пост президента. Вулфф пишет, что супруги договорились, что если представится возможность, Иванка будет баллотироваться.

Также в книге сообщается, что бывший советник президента Стивен Бэннон "ужаснулся", когда услышал об их договоренности.

Ранее сообщалось, что Белый дом категорически опроверг содержание еще не вышедшей книги Вулффа. Трамп также назвал своего бывшего стратега Бэннона, который стал одним из источников журналиста для создания книги, безумцем.