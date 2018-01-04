2018-01-04T06:17:51+03:00
В мире

В Нью-Йорке из-за обильного снегопада закрыли школы

На мегаполис ночью обрушится снежная буря
Юлия ДИВЕЕВА
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В Нью-Йорке из-за сильного снегопада отменили занятия в школахВ Нью-Йорке из-за сильного снегопада отменили занятия в школахФото: REUTERS
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В американском Нью-Йорке в четверг будут закрыты все школы. Об этом сообщил мэр города Билл Де Блазио.

«Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, из-за снежной бури», – написал он на своей странице в Twitter.

Решение власти города приняли из-за надвигающейся на мегаполис снежной бури, которая обрушится на город ночью, а утром сменится обильным снегопадом. Синоптики обещают, что сильные осадки будут сопровождаться низкими температурами.

По данным национальной метеорологической службы США, температура воздуха понизится до минус пяти градусов. При этом ожидается ветер от 10 до 15 километров в час с порывами до 40 километров час, передают Вести.ру.

Сильный снегопад начнется в утренний час-пик. Синоптики считают, что выпадет около 15 сантиметров осадков, однако толщина снега может оказаться в два раза больше – 30 сантиметров.

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