2018-01-04T06:40:49+03:00
В мире

В Польше посчитали беженцев из Украины

По данным польского правительства, в страну за последние годы прибыли полтора миллиона украинцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийПремьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Власти Польши подсчитали число переселенцев из Украины, прибывших в страну в последние годы. Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, страна приняла более 1,5 миллиона украинцев.

«Значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса. По нашим оценкам, по крайней мере несколько десятков тысяч — это люди, которые сбежали с этих территорий», — сказал глава польского кабмина.

Моравецкий отметил, что Центральная Европа активно содействует миграции, чтобы снять напряженность на восточном фланге ЕС. Он считает, что притоку беженцев из Незалежной способствует «война России с Украиной», передает «Укринформ» .

Ранее власти Польши отказались принимать на своей территории мигрантов из мусульманских стран, поскольку и без того вносит огромный вклад в «снижение напряжения» на восточных рубежах Евросоюза. Моравецкий заявил, что государство приняло «несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины».

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