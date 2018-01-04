2018-01-04T08:49:54+03:00
В мире

СМИ выяснили, что одна из ракет КНДР упала на северокорейский город

Апрельские испытания Пхеньяна оказались неудачными, и снаряд пролетел лишь около 70 км
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments42
Как оказалось, апрельский запуск северокорейцев прошел неудачноКак оказалось, апрельский запуск северокорейцев прошел неудачноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стало известно о том, что в результате неудачного ракетного испытания КНДР, один из снарядов упал на северокорейский населенный пункт. Такое заявление сделали в правительстве США.

Уточняется, что речь идет о запуске, который состоялся 29 апреля 2017 года из района в провинции Пхёнан-Намдо. Еще тогда в Сеуле заявили, что испытание прошло неудачно и ракета взорвалась через несколько секунд после пуска,

Как сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве, обломки "Хвасон-12" упали на промышленную зону города Токчхон, в котором проживают более 237 тысяч человек. Ракета находилась в воздухе около минуты и успела пролететь лишь около 70 км. В результате ее падения некоторым сооружениям был нанесен серьезный ущерб.

Снимки со спутников Фото: Twitter.com

Снимки со спутниковФото: Twitter.com

Однако, несмотря на то, что взрыв мог быть мощным из-за неизрасходованного топлива, эксперты предполагают небольшое количество жертв, поскольку инцидент произошел в нерабочее время. Оценить ущерб от падения обломков можно на снимках со спутников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова: Высылая российских журналистов Рига нарушает свои обязательства по защите свободы слова
Путин внес изменения в состав Совбеза РФ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринт в немецком Оберхофе
В Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади
Латвия перестала считать сотрудников КГБ ветеранами Второй мировой войны
Путин приказал возобновить регулярное авиасообщение с Каиром
Латвия выдворяет корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву
Иванка Трамп раскрыла журналистам тайну прически своего отца
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР
Строительство морского участка "Турецкого потока" завершено на 38%
Минобороны опровергло уничтожение семи российских самолетов в Сирии
Эксперты нашли брешь в безопасности процессоров Intel‍