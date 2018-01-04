СМИ выяснили, что одна из ракет КНДР упала на северокорейский город

4 Янв. 2018 2018-01-04T08:49:54+03:00

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Стало известно о том, что в результате неудачного ракетного испытания КНДР, один из снарядов упал на северокорейский населенный пункт. Такое заявление сделали в правительстве США.

Уточняется, что речь идет о запуске, который состоялся 29 апреля 2017 года из района в провинции Пхёнан-Намдо. Еще тогда в Сеуле заявили, что испытание прошло неудачно и ракета взорвалась через несколько секунд после пуска,

Как сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве, обломки "Хвасон-12" упали на промышленную зону города Токчхон, в котором проживают более 237 тысяч человек. Ракета находилась в воздухе около минуты и успела пролететь лишь около 70 км. В результате ее падения некоторым сооружениям был нанесен серьезный ущерб.

Снимки со спутниковФото: Twitter.com

Однако, несмотря на то, что взрыв мог быть мощным из-за неизрасходованного топлива, эксперты предполагают небольшое количество жертв, поскольку инцидент произошел в нерабочее время. Оценить ущерб от падения обломков можно на снимках со спутников.