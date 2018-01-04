2018-01-04T12:00:59+03:00
Общество

В России могут появиться черные списки дебоширов в поездах и автобусах

С таким предложением в Госдуму обратилось объединение пассажиров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ввести черные списки дебоширов проще будет на железной дороге, чем в автобусахВвести черные списки дебоширов проще будет на железной дороге, чем в автобусахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Общероссийское объединение пассажиров предложила ввести чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах международного и междугороднего сообщения. В комитете Госдумы по транспорту и строительству данную инициативу пообещали рассмотреть.

Так, общественники жалуются на то, что хулиганы в автобусах и поездах мешают другим пассажирам, а иногда даже создают опасность для жизни и здоровья окружающих. По их мнению, перевозчики должны получить право создавать списки таких дебоширов и препятствовать их попаданию в транспортные средства.

Напомним, что в декабре президент РФ Владимир Путин одобрил создание черных списков авиадебоширов. Тогда он не исключил принятия аналогичных мер и на других видах транспорта, подчеркнув, что сделать это будет сложнее.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что труднее всего придется в ситуации с автобусами, передает телеканал RT.

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