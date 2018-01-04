4 Янв. 2018 2018-01-04T14:30:34+03:00

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР. Фото: twitter.com/Netcare911_sa

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Не менее четырех человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в ЮАР. Около 40 человек получили различные травмы.

По данным местной службы скорой помощи, инцидент произошел в провинции Свободная Африка, между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и протаранил первый и второй вагоны поезда, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург.

По словам очевидцев, вагоны сошли с рельс, опрокинулись и загорелись. На фотографиях с места происшествия видно сильно деформированные вагоны и автомобиль. Экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, информация об их состоянии пока не поступала.

Напомним, в сентябре не менее 15 человек пострадали при столкновении поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.