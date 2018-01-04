Иванка Трамп раскрыла журналистам тайну прически своего отца
Необычная прическа президента США Дональда Трампа — результат операции по пересадке волос. Об этом журналисту Майклу Вулфу рассказала дочь американского лидера Иванка Трамп.
В своей новой книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» Вулф отметил, что Иванка часто рассказывала друзьям о технической стороне этой процедуры. Дело в том, что после пересадки волос у Трампа осталась абсолютно лысая макушка, со всех сторон окруженная волосами. Чтобы прикрыть центральную часть, президент зачесывает волосы назад и фиксирует их гелем.
Также Иванка объяснила и странный цвет волос американского лидера. Причина в средстве для окрашивания — чем дольше его держать на волосах, тем темнее получится цвет.
«Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд», - цитирует New York Post отрывок из книги Вулфа.
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