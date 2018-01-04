В Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади

4 Янв. 2018 2018-01-04T16:00:51+03:00

Вопрос захоронения тела Ленина уже много лет волнует общественность Фото: Михаил ФРОЛОВ

По мнению сенатора Олега Морозова, этот вопрос стоит решать принятием закона, а не с помощью референдума

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Член Совета Федерации Олег Морозов предложил захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади.

При этом, сенатор считает, что данный вопрос стоит оформить на законодательном уровне, а не с помощью проведения всероссийского референдума, поскольку любой его результат может "взорвать страну".

"Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея", - цитирует РИА Новости парламентария.

Морозов также предложил создать на месте захоронения мемориал памяти и примирения, куда можно было бы поместить символы гражданской войны, например, "условные знамена противоборствующих сторон".

По мнению сенатора, такое решение вопроса не спровоцирует раскол общества и взаимные упреки.