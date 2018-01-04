В Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади
Член Совета Федерации Олег Морозов предложил захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади.
При этом, сенатор считает, что данный вопрос стоит оформить на законодательном уровне, а не с помощью проведения всероссийского референдума, поскольку любой его результат может "взорвать страну".
"Я допускаю, что время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Но тогда лучше обойтись без референдума, а взять на себя ответственность за это решение. Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея", - цитирует РИА Новости парламентария.
Морозов также предложил создать на месте захоронения мемориал памяти и примирения, куда можно было бы поместить символы гражданской войны, например, "условные знамена противоборствующих сторон".
По мнению сенатора, такое решение вопроса не спровоцирует раскол общества и взаимные упреки.