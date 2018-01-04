Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринт в немецком Оберхофе

4 Янв. 2018 2018-01-04T16:17:58+03:00

Лучшая из россиянок в первой гонке этапа Кубка мира Екатерина Юрлова заняла 15 место

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В немецком городе Оберхоф стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт в четверг, 4 января, вышли биатлонистки, которым предстояло преодолеть дистанцию в 7,5 километров женского спринта. Лучшей здесь стала Анастасия Кузьмина, которая представляет Словакию.

Результат победительницы - 22 минуты 23,7 секунды при одном промахе на двух огневых рубежах. При этом, второе место у финки Кайсы Мякяряйнен - отставание в 35,4 секунды при одном промахе. Третья позиция - у Вероники Витковой из Чехии, проигравшей 40,1 секунды Кузьминой и допустившей один промах на огневых рубежах.

Результаты российских спортсменов не слишком хороши - Екатерина Юрлова стала лучшей из наших, заняв 15 место, далее идут - Дарья Виролайнен (37), Татьяна Акимова (38), Виктория Сливко (67) и Светлана Миронова (72).

Завтра, 5 января, состоится мужской спринт.