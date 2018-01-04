Украинские власти планировали подорвать газопровод, идущий из России в Европу
Газотранспортная система является одной из причин, почему между Киевом и Москвой не разгорелась полномасштабная война. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.
По его словам, в 2014-2015 годах в украинском правительстве шла борьба между сторонниками немедленной войны с Москвой и приверженцами политико-дипломатических мер. При этом на государственном уровне обсуждался план диверсии на трубопроводе, по которому российский газ поступает в Европу. Предполагалось, что ее осуществят во время или сразу после воссоединения Крыма с РФ.
«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», - заявил Грымчак в эфире украинского телевидения.
Напомним, Россия последовательно реализует проекты газопроводов в обход Украины, которые лишат Киев транзитных доходов. Однако они сталкиваются с серьезным противодействием США и ЕС, опасающихся роста российского влияния в Европе.
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