2018-01-04T17:19:32+03:00
Политика

Украинские власти планировали подорвать газопровод, идущий из России в Европу

По словам замминистра по вопросам внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, диверсия планировалась либо во время, либо сразу после воссоединения Крыма с РФ
Денис СУХОВ
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Фото: DPA/TASSФото: DPA/TASS
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Газотранспортная система является одной из причин, почему между Киевом и Москвой не разгорелась полномасштабная война. Об этом заявил замминистра Украины по вопросам внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, в 2014-2015 годах в украинском правительстве шла борьба между сторонниками немедленной войны с Москвой и приверженцами политико-дипломатических мер. При этом на государственном уровне обсуждался план диверсии на трубопроводе, по которому российский газ поступает в Европу. Предполагалось, что ее осуществят во время или сразу после воссоединения Крыма с РФ.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», - заявил Грымчак в эфире украинского телевидения.

Напомним, Россия последовательно реализует проекты газопроводов в обход Украины, которые лишат Киев транзитных доходов. Однако они сталкиваются с серьезным противодействием США и ЕС, опасающихся роста российского влияния в Европе.

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