2018-01-04T21:27:32+03:00
В мире

По меньшей мере 16 человек стали жертвами аномально холодной погоды в США

Температура воздуха в некоторых штатах опустилась на 15-20 градусов ниже климатической нормы
Денис СУХОВ
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По меньшей мере 16 человек стали жертвами аномально холодной погоды в СШАПо меньшей мере 16 человек стали жертвами аномально холодной погоды в СШАФото: REUTERS
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По меньшей мере 16 человек за последнюю неделю стали жертвами аномальных холодов и снегопадов, обрушившихся на США.

По данным CNN, шесть смертельных случаев, вызванных неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы в Висконсине, четыре — в Техасе, три — в Северной Каролине. В Мичигане, Миссури и Северной Дакоте из-за холодов погибло по одному человеку.

Как минимум шесть человек погибли из-за обморожения, остальные стали жертвами ДТП, произошедших на обледенелых дорогах.

Как сообщают синоптики, в ближайшее время снегопады на атлантическом побережье США могут усилиться. Непогода затрудняет работу аэропортов по всей стране, десятки тысяч людей остались без света в Вирджинии, Северной Каролине, а также Флориде, где снег выпал впервые за 29 лет.

Аномальные холода дошли и до Среднего Запада — в Сент-Луисе (штат Миссури) температура воздуха опустилась до -13 градусов, что на 15-20 градусов ниже климатической нормы.

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