2018-01-04T23:08:36+03:00
Общество

На границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метров

Впечатляющее «заграждение» на озере Ханка имеет полностью природное происхождение
Денис СУХОВ
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На границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метровНа границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метровФото: скриншот с видео
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В китайской провинции Хэйлунцзян недалеко от границы с Россией образовалась ледяная стена высотой около 20 метров. Впечатляющее «заграждение» на озере Ханка имеет полностью природное происхождение.

Видео с необычным явлением опубликовал в сети телеканал CCTV. Стена появилась под продолжительным воздействием низких температур и сильного ветра, который сгонял ледяные глыбы разного размера к восточному берегу озера. Местные метеорологи подчеркивают, что подобные естественные условия создаются довольно редко.

Сначала стена не превышала нескольких метров в высоту, но затем выросла до 20 и более. Протяженность «сооружения» измеряется десятками километров.

«Она выглядит как Великая стена изо льда», - отметил китайский фотограф Ли Лэй, который приехал посмотреть на стену.

Поклонники популярного сериала «Игра престолов» сравнивают удивительное природное явление с ледяной Стеной на севере Вестероса — пожалуй, самым внушительным сооружением из всех, где происходят действия саги.

На границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метров.Впечатляющее заграждение на озере Ханка имеет полностью природное происхождение

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