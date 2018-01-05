2018-01-05T01:06:17+03:00
Общество

В Москве убит балалаечник театра «Русская песня» Дмитрий Калинин

Музыканта СcrazyВalalaika нашли мертвым в канун Нового года
Юлия ДИВЕЕВА
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Дмитрий КалининДмитрий КалининФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Погиб известный балалаечник, артист театра «Русская песня» Дмитрий Калинин. В правоохранительных органах сообщили, что его тело обнаружили 30 декабря в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста.

До этого музыканта никто не видел три дня, с 27 декабря, после того, как он вышел из здания театра. Калинин был убит. На его теле нашли две колотые раны в области сердца. А рядом лежал нож. Ведется расследование.

«Он был очень талантливым человеком. По-новому видел звучание балалайки в мире, по-новому его транслировал. Он вплел звучание балалайки в танцевальную музыку, которая транслировалась в клубах и на дискотеках», — сказал лидер шоу-оркестра «Русский стиль», полный тезка погибшего, Дмитрий Калинин в комментарии «РЕН ТВ».

В соцсетях друзья артиста со ссылкой на его брата Константина сообщают, что памятный вечер состоится 5-ого января в Набережных Челнах, откуда Калинин родом. А 9 января друзья Дмитрия соберутся в Москве .

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