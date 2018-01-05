В Москве апрельское тепло сменится десятиградусными морозами
Необычно теплая погода в Москве вскоре сменится десятиградусными морозами уже в начале следующей недели. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«На улице настоящая апрельская погода — зеленеет трава, два градуса, местами выглядывает солнце, на ветках кое-где набухают почки. И встает вопрос, когда это климатическое бесснежье, которого не было за 138 лет в январе, закончится», — сказал он.
Тишковец отметил, что уже в Рождество, 7 января, в Москву и Подмосковье «начнет прорываться» холодный воздух, а за ним последуют массы полярного воздуха. Смена фронтов принесет снегопады, возможно резкое усиление ветра и метели, передает РИА Новости.
По метеорологическим прогнозам, в ночь на понедельник температура воздуха составит от минус 5 до минус 10 градусов, погода будет возвращаться в рамки климатической нормы.
Ранее синоптики поделились своими прогнозами о том, какой будет погодадо конца этой недели, в частности, в Рождество.
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