2018-01-05T10:23:29+03:00
В мире

Хейли считает, что ситуация в Иране может пойти по сирийскому сценарию

По мнению постпреда США при ООН, режим Исламской Республики заглушает голос своего народа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Постпред США в ООН Никки ХейлиПостпред США в ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли высказала опасения по поводу того, что ситуация в Иране может пойти по сирийскому сценарию, когда в 2011 году беспорядки переросли в гражданскую войну. Такой комментарий дипломата был распространен в четверг.

Хейли подчеркнула, что кровопролитие в Сирии началось после того, как власти стали отказывать своему народу "в праве мирно протестовать". По ее мнению, сейчас мировая общественность должна не допустить нарушения основополагающих прав людей и выступить за поддержание безопасности в регионе.

"Будет показательным, если какая-либо страна попытается помешать Совету Безопасности даже провести эту дискуссию, точно так же, как иранский режим пытается заглушить голос своего народа", - цитирует ТАСС комментарий.

Напомним, что Совет Безопасности ООН состоится в пятницу в 23:00 по мск. Главной темой обсуждения станут волнения в Иране, которые вспыхнули 28 декабря.

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