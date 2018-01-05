В МЧС предупредили москвичей о гололеде на дорогах города и области
В столичном главке МЧС предупредили москвичей о вероятности мокрого снега и гололеда на дорогах города и области в пятницу, 5 января.
"По информации ФГБУ "Центральное Управление гидрометеослужбы" (УГМС) в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и городу Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах, а также рост числа ДТП, передает "Интерфакс".
Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщали, что в воскресенье, 7 января из-за аномального потепления температура воздуха в Москве может составить 4-5 градусов тепла, что будет абсолютным рекордом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений.